Kragh Andersen bezorgt Sunweb tweede ritzege in Tour

De Deen Søren Kragh Andersen heeft de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit van Clermont-Ferrand naar Lyon met in de slotfase nog een lastig hellinkje. Kragh Andersen (26) soleerde in de finale naar de tweede ritzege voor zijn ploeg Sunweb. Eerder had de Zwitser Marc Hirschi al een rit gewonnen voor de van oorsprong Nederlandse ploeg.

Primoz Roglic bleef leider in het algemeen klassement. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft 44 seconden voorsprong op zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Zondag volgt een zware bergrit met finish op de Grand Colombier, een klim van de buitencategorie. Een dag later is de tweede rustdag.