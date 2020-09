Ploeggenoten geletruidrager Roglic vol vertrouwen

Het optreden van Primoz Roglic vrijdag in de dertiende etappe van de Tour de France heeft het vertrouwen in de kopman binnen Jumbo-Visma alleen maar groter gemaakt. Ineos, de ploeg van de Colombiaan Egan Bernal, probeerde de koers hard te maken, maar het was de Sloveen die juist tijdwinst boekte op de Tourwinnaar van vorig jaar. “Ze zullen blijven aanvallen, maar wij moeten gewoon de controle houden en kalm blijven”, keek Tom Dumoulin zaterdag vooruit naar de komende ritten.

Met name zondag wacht een zware test met de finish op de Grand Colombier. “We kennen die helling van de verkenning en uit de Tour de l’Ain”, vertelde Dumoulin, die zich volledig in dienst stelt van zijn Sloveense kopman. “Primoz liet ook vrijdag zien de beste benen te hebben.” Volgens Wout van Aert staat Roglic momenteel een treetje hoger dan de meeste van zijn concurrenten. “Alleen Pogacar komt in zijn buurt”, had de Belg, die al twee ritzeges voor Jumbo-Visma binnenhaalde, vrijdag ook gemerkt. “De rest heeft wel een tikje gekregen, denk ik.”

De aanvallen zullen niet uitblijven, weet Dumoulin. “Ze zijn hier ook om de Tour te winnen. Als ze het niet proberen, winnen ze sowieso niet. Voorlopig denk ik dat wij de beste zijn.”

Ook Sepp Kuss, de Amerikaan die ook een belangrijke rol heeft voor Roglic in de bergen, klonk overtuigend voor de start van de veertiende etappe. “Kijk naar Primoz aan het einde van de rit vrijdag. Hij had nog veel in de tank en kon nog versnellen.” Nieuw was het niet voor Kuss. “We rijden al langer voor elkaar. Eerder ook al in de Vuelta, met veel dezelfde jongens die er nu ook bij zijn. We hebben veel vertrouwen in elkaar.”