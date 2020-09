Ritwinnaar Kragh neem voorschot op mooie toekomst Sunweb

Wielerploeg Sunweb boekte zaterdag al weer de tweede ritzege in deze Tour de France. Na de Zwitser Marc Hirschi was het in Lyon de Deen Søren Kragh Andersen die juichend de streep passeerde. “Het is ongelooflijk. We zijn hier met de jongste ploeg van alle deelnemende teams ook met het oog op de toekomst. En nu pakken we al twee ritten. Ik ben echt verbaasd”, zei de 26-jarige Kragh Andersen, vroeg in het jaar al winnaar van een individuele tijdrit in Parijs-Nice.

“Ik droomde hiervan, maar vroeg me af of ik goed genoeg was om dit te kunnen”, vertelde de ritwinnaar, die zijn aanval een kleine 3 kilometer voor de streep inzette. Kort ervoor had Hirschi het ook geprobeerd, net als eerder hun Belgische ploeggenoot Tiesj Benoot. “Ik had echt goede benen, de hele dag al. Maar dan is het afwachten hoe goed de anderen zijn. Het heeft even geduurd voordat ik het vertrouwen had om dit soort aanvallen te doen. De overwinning van Hirschi heeft me wat dat betreft geïnspireerd. Het gaf de hele groep extra motivatie. We zijn nog meer in onszelf gaan geloven als zo’n jonge gast dat kan.” De 22-jarige Zwitser won donderdag de twaalfde etappe, na een knappe solo.