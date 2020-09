Spaanse wegracer Viñales op pole in MotoGP San Marino

De Spaanse MotoGP-racer Maverick Viñales start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van San Marino, de zesde ronde in het wereldkampioenschap. Hij klokte op zijn Yamaha de beste tijd in de kwalificatie.

Het Japanse motormerk was opmerkelijk snel op het circuit van Misano, want ook de plaatsen twee tot en met vier in de startopstelling gingen naar Yamaha-rijders, te weten de Italiaan Franco Morbidelli, de Fransman Fabio Quartararo en de Italiaanse negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi.

Quartararo scoorde de laatste races weinig punten, maar de Fransman heeft nog altijd de leiding in het wereldkampioenschap. De Italiaan Andrea Dovizioso heeft 3 punten minder. De coureur van Ducati klokte de negende tijd in de kwalificatie.

Wereldkampioen Marc Márquez (Honda) ontbreekt nog altijd. De Spanjaard is herstellende van een gebroken arm.