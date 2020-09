Thiem en Zverev naar finale US Open

De Oostenrijkse Dominic Thiem en de Duitser Alexander Zverev hebben de finale bereikt in het mannen-enkelspel van de US open tennis in New York. Thiem, de nummer twee van de plaatsingslijst was in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste Rus Daniil Medvedev: 6-2 7-6 (7) 7-6 (5).

De Oostenrijker was vrijwel steeds iets secuurder dan de Rus tijdens de vele lange rally’s in de partij. Alleen in de tweede en derde set wist de Medvedev het spel van Thiem bij vlagen te ontregelen. De spelers braken meerdere keren elkaars service, maar in de tiebreaks was Thiem net iets koelbloediger.

Zverev, als vijfde geplaatst, versloeg eerder vrijdagavond de Spanjaard Pablo Carreno Busta, nummer 20 van de plaatsingslijst, in vijf sets: 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3. De Duitser begon stroef waar de Spanjaard sterk uit de startblokken schoot.

Pas in de derde set kreeg Zverev vat op Carreno Busta, die het hoge niveau van de eerste twee sets niet kon volhouden. De Spanjaard moest zich aan het begin van de vijfde set laten behandelen. Hij verloor prompt zijn eerste opslagbeurt en Zverev gaf dat voordeel niet meer uit handen.

De finale is zondag en zorgt voor een primeur. Geen van de finalisten won ooit een grandslamtoernooi.