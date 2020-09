Tourpeloton vetrokken voor rit naar Lyon

Het peloton in de Tour de France is na een rondrit door Clermont-Ferrand iets na 13.15 uur officieel vertrokken voor de veertiende etappe. De rit, met onderweg vijf te beklimmen heuvels, voert naar Lyon, voor het eerst sinds 2013 weer opgenomen in het routeboek. Destijds won de Italiaan Matteo Trentin er de rit. Op 5 kilometer voor de aankomst ligt nog een klimmetje van de vierde categorie. Daarna gaat het in dalende lijn richting de rivier de Rhône, waar een vrijwel kaarsrechte laatste 1,8 kilometer liggen.

Zonder Bauke Mollema, die vrijdag na een val moest opgeven, en de Fransman Romain Bardet (hersenschudding) zijn nog 158 renners in koers. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) draagt de gele trui. Zijn naaste belager in het algemeen klassement is zijn landgenoot Tadej Pogacar. De finish wordt verwacht rond de klok van zessen.