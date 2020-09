Van Aert: Bernal is een winnaar en blijft het proberen

Wielrenner Wout van Aert kon zaterdag in de veertiende etappe niet sprinten voor een derde ritzege in deze Tour de France. Primoz Roglic, zijn kopman bij Jumbo-Visma, had hem hard nodig tijdens de laatste kilometers in Lyon.

“Het was de hele dag oorlog”, zei de Belg. “Het was belangrijk dat we vooraan zaten. In de finale moesten we Roglic vooraan houden. Dan zie je dat Egan Bernal het nog even probeert. Hij moet een minuut goedmaken op Primoz. Hij is een winnaar en geeft niet op. Hij zal het blijven proberen. Gelukkig waren we attent. We zullen zo scherp moeten blijven.”

Met dank aan Van Aert en zijn andere ploeggenoten van Jumbo-Visma finishte Roglic keurig in een groep met de grootste kanshebbers voor de Tourzege. De etappe werd gewonnen door Søren Kragh Andersen. De Deen bezorgde Team Sunweb de tweede etappezege van deze Ronde van Frankrijk.