Verstappen bijna net zo snel als Bottas in derde training Mugello

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Toscane opnieuw bewezen dat hij op snelheid is. De Limburger klokte op het circuit van Mugello de tweede tijd in zijn Red Bull en hij gaf maar 0,017 seconde toe op de snelste coureur, Valtteri Bottas van Mercedes. Verstappen op zijn beurt was maar 0,066 seconde rapper dan kampioenschapsleider Lewis Hamilton, die de derde tijd noteerde in zijn Mercedes.

Met die kleine verschillen kan de kwalificatierace later op zaterdag spannend worden. De teams mogen niet meer de zogeheten ‘party mode’ gebruiken voor extra snelheid, dus de teams hebben gelijke kansen. De Canadees Lance Stroll zette in de derde sessie de vierde tijd neer, maar hij was wel een halve seconde langzamer dan de top drie.

Bottas was vrijdag ook al de snelste in de trainingen. Hij pakt zijn tijdwinst op Mugello in het eerste, bochtige gedeelte van het circuit. Verstappen gaat juist in het laatste deel van de racebaan in Toscane het snelst. De Nederlander wil zich revancheren voor zijn matige optreden afgelopen zondag in de Grote Prijs van Italië op Monza, waar hij niet voorin was te vinden en met een oververhitte motor de strijd moest staken.

De Formule 1 is voor het eerst te gast op het 5,2 kilometer lange circuit van Mugello, dat één lang recht stuk kent en veel bochten die op hoge snelheid kunnen worden genomen. Het circuit is eigendom van Ferrari, de beroemde Italiaanse renstal die zondag zijn duizendste race in de Formule 1 rijdt. De bolides van Sebastian Vettel en Charles Leclerc zijn voor die feestelijke gelegenheid in het traditionele bordeauxrood gespoten.