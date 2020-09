Verstappen start van derde plek op Mugello

Max Verstappen begint zondag de eerste editie van de Grote Prijs van Toscane in de Formule 1 vanaf de derde startplaats. De Nederlandse coureur werd in de kwalificatie op het circuit van Mugello weer afgetroefd door de Mercedessen. Lewis Hamilton veroverde in zijn Mercedes voor de 95e keer in zijn carrière poleposition.

De Brit, die vrijwel onbedreigd afkoerst op zijn zevende wereldtitel, was met 1.15,144 de snelste op het 5,2 kilometer lange circuit. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas was een fractie minder snel. Verstappen gaf bijna vier tienden van een seconde toe op Hamilton. De 22-jarige Nederlander zat in de drie trainingen steeds een stuk dichter bij de Mercedessen. Zo gaf hij eerder op zaterdag in de laatste trainingssessie slechts 0,066 seconde toe op Bottas, die in alle trainingen de snelste was.

“Toch had ik nooit verwacht dat ik in de kwalificatie echt om pole had kunnen vechten”, zei Verstappen, die vorig jaar twee keer vanaf de eerste startplaats begon aan een grand prix. “Tot nu is het een heel veelbelovend weekeinde voor ons. We herstellen ons hier voor vorige week op Monza. Ik ben heel blij met deze derde plek in de kwalificatie.” Verstappen heeft zijn teamgenoot Alexander Albon naast zich staan op de startgrid.

Het circuit van Mugello ligt de Red Bulls een stuk beter dan Monza, het hogesnelheidscircuit waar Verstappen vorige week geen moment het goede gevoel had. “Dit is een geweldige baan om op te rijden. Zeker in de kwalificatie is het heel speciaal”, zei hij over het bochtige circuit in Toscane.

Ook Hamilton was lyrisch over Mugello. “Dit is een fenomenaal en heel uitdagend circuit. We hebben de afgelopen dagen zo hard gewerkt aan de set-up en aan het verbeteren van de rijlijnen. Vandaag reed ik eindelijk de ronde die ik wilde.” De 35-jarige Brit heeft nu in 26 verschillende GP’s poleposition veroverd.

Pierre Gasly, de Fransman die vorige week in zijn AlphaTauri zo verrassend won op Monza, bleef nu steken in de eerste kwalificatiesessie. De race begint zondag om 15.10 uur.