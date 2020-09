Vijfde geplaatste Bertens begint bij terugkeer in Rome met bye

Tennisster Kiki Bertens is bij haar terugkeer op het WTA-toernooi van Rome als vijfde geplaatst. De nummer 7 van de wereld speelde sinds eind februari, toen ze in Qatar actief was, geen enkele wedstrijd meer.

De acht hoogst geplaatste speelsters hebben een bye in de openingsronde. In de tweede ronde neemt Bertens (28) het op tegen de Sloveense Polona Hercog of een qualifier. Dat zou Arantxa Rus kunnen worden, want zij won zaterdag haar eerste kwalificatiewedstrijd. Met 6-1 6-3 versloeg ze de Russin Liudmila Samsonova.

Simona Halep is als eerste geplaatst op het Italiaanse graveltoernooi waar Bertens vorig jaar de halve finales haalde. Ze verloor toen in drie sets van Johanna Konta.

In het mannendubbelspel werd Wesley Koolhof samen met de Kroaat Nikola Mektic in de openingsronde gekoppeld aan Jean-Julien Rojer en de Roemeen Horia Tecau. Koolhof verloor donderdag de finale van de US Open.