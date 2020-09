Zverev naar finale US Open na zege in vijf sets op Carreno Busta

Alexander Zverev is de eerste finalist in het mannenenkeltoernooi op het US Open in New York. De als vijfde geplaatste Duitser versloeg de Spanjaard Pablo Carreno Busta, nummer 20 van de plaatsingslijst, in vijf sets: 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3.

De Duitser begon stroef waar de Spanjaard sterk uit de startblokken schoot. Pas in de derde set kreeg Zverev vat op Carreno Busta, die het hoge niveau van de eerste twee sets niet kon volhouden. De Spanjaard moest zich aan het begin van de vijfde set laten behandelen. Hij verloor prompt zijn eerste opslagbeurt en Zverev gaf dat voordeel niet meer uit handen.

De tegenstander van Zverev moet komen uit de ontmoeting tussen de nummers twee en drie van de plaatsingslijst, de Oostenrijker Dominic Thiem en de Rus Daniil Medvedev. Die wedstrijd wordt later vrijdagavond (lokale tijd) gespeeld.

Geen van de mannen die nog in het toernooi zitten won ooit een grandslamtoernooi.