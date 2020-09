Dumoulin ziet concurrenten wegvallen in Tour: goed nieuws

In zijn nieuwe rol als helper van Primoz Roglic zag Tom Dumoulin zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France opnieuw twee concurrenten wegvallen. Dankzij het tempo dat de ploeg Jumbo-Visma op de slotklim ontwikkelde hoeft kopman Primioz Roglic de Colombianen Egan Bernal en Nairo Quintana niet meer te vrezen. “En dat is goed nieuws”, aldus de Limburger, die klom naar de tiende plaats in het klassement.

Dumoulin nam zijn nieuwe klassering voor kennisgeving aan. “Als ik hier met al dat werk wat ik doe in de top 10 eindig is dat mooi. Ik ga tot Parijs in ieder geval elke dag alles geven.” Vooraf nog beschouwd als medekopman offerde Dumoulin zijn klassement al in de eerste Pyrenee├źnrit op. De Girowinnaar van 2017 miste naar eigen zeggen het niveau om te strijden om het geel, maar heeft geen moeite met zijn nieuwe rol. “Ik vind het wel mooi om in mijn eigen tempo een berg op te rijden”, vertelde hij over zijn sleurwerk op kop. Het resultaat mocht er zijn. “We zijn twee concurrenten kwijt.”