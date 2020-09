Einde seizoen voor sprinter Van Gool

Sprinter Joris van Gool komt dit jaar niet meer in actie. De Nederlands kampioen op de 100 meter heeft een rugblessure. “De rest van mijn seizoen gaat in rook op”, schrijft Van Gool op Twitter.

De Brabander veroverde twee weken geleden bij de NK in Utrecht het goud op de sprint in een tijd van 10,17 seconden, een honderdste boven zijn persoonlijk record. Begin dit jaar pakte Van Gool ook de Nederlandse indoortitel op de 60 meter. “Ik ben gedwongen mijn seizoen te beĆ«indigen vanwege een lichte rugblessure. Niet iets ernstigs, maar dit is niet de tijd om risico’s te nemen. Ik kom volgend jaar sneller en sterker terug. Ik ga er samen met mijn team voor zorgen dat het een geweldig olympisch jaar wordt.”

De Brabander, die volgend jaar wil meedoen aan de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio, had onder meer nog wedstrijden in Duitsland en Zwitserland op zijn programma staan. Hij zou ook meedoen aan de Gouden Spike in Leiden.