Geletruidrager Roglic opnieuw onder de indruk ploeggenoten

Zijn landgenoot Tadej Pogacar kwam met zijn ritzege op de Grand Colombier wel 4 seconden dichterbij in het klassement, het was het enige smetje op een “perfecte dag” in de Tour de France voor Primoz Roglic. De Sloveense geletruidrager van Jumbo-Visma rekende met hulp van zijn ploeggenoten keihard af met een aantal concurrenten. De Colombianen Egan Bernal en Nairo Quintana verdwenen beiden uit de top van het klassement. “Het was een goede dag voor ons”, zei Roglic, die met een goed gevoel de tweede rustdag ingaat.

Het verloren sprintje om de ritzege kostte hem een paar tellen waardoor naaste belager Pogacar nu op 40 seconden achterstand staat. “Tadej was gewoon de beste, ik wilde graag winnen maar hij was net iets te sterk”, klonk het met respect voor zijn jonge landgenoot. Roglic keek vooral naar het grotere plaatje. “Onze ploeg reed vandaag weer ongelooflijk. Ik hoefde nooit te zeggen dat het sneller moest. Ze voerden gewoon uit zichzelf bergop het tempo op.”