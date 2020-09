Hamilton wint race vol incidenten op Mugello

Lewis Hamilton heeft de eerste editie van de Grote Prijs van Toscane op zijn naam geschreven. De Britse coureur van Mercedes, die hard op weg is naar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1, bleef zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas voor op het circuit van Mugello waar de race tot twee keer toe werd stilgelegd na een zware crash. Alexander Albon, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, behaalde zijn eerste podiumplaats.

De 24-jarige Thai wist na de tweede onderbreking van de race vol incidenten Daniel Ricciardo (Renault) te passeren. Albon, die de afgelopen weken veel kritiek kreeg omdat hij bij Red Bull wel heel erg in de schaduw van Verstappen staat, pakte zo de derde plaats.

Voor de Nederlander was de race al na een paar seconden voorbij. Verstappen kampte al voor de start met motorproblemen en die bleken ondanks gesleutel van zijn monteurs niet opgelost toen de lichten op groen sprongen. Verstappen, die zich als derde had gekwalificeerd, miste vermogen na de start en zakte weg in het veld. Vlak voor de tweede bocht werd hij in de drukte van achteren aangereden. Verstappen schoof met zijn Red Bull in het grind en scoorde zo voor de tweede week op rij nul punten.

De crash van Verstappen zorgde ervoor dat de safetycar op de baan kwam. Toen die na zes rondes weer de pits in reed, ging het bij de herstart mis op het rechte stuk. Achter de leidende Bottas, die lang wachtte met gas geven, klapten vier bolides bovenop elkaar. Het leidde tot een rode vlag. Net als vorige week op Monza moest de race worden stilgelegd om alle brokstukken op te ruimen.

Bij de staande herstart wist Hamilton zijn teamgenoot te passeren. Na 44 rondes werd de race opnieuw stilgelegd, dit keer na een zware crash van Lance Stroll (Racing Point). De Canadees klapte zo hard de bandenstapel in dat de omheining beschadigd raakte en weer moest worden hersteld.

Na de derde start vanaf de grid reed Hamilton weg bij Bottas. De Brit vierde zijn negentigste zege in de Formule 1, nog één minder dan recordhouder Michael Schumacher, en verstevigde de leiding in het WK-klassement. Charles Leclerc en Sebastian Vettel eindigde in de duizendste race van hun renstal Ferrari respectievelijk als achtste en tiende.