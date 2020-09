Higuita na twee valpartijen uit Tour

De Colombiaanse wielrenner Sergio Higuita heeft de Tour de France zondag na twee valpartijen moeten verlaten. De renner van EF Pro Cycling was de nummer 16 van het algemeen klassement.

De 23-jarige Higuita, vorig jaar winnaar van een rit in de Vuelta, kwam eerst ten val door een onhandige manoeuvre voor hem van de Luxemburger Bob Jungels. De Colombiaan stapte weer op om in achtervolging te gaan op het peloton dat er een moordend tempo op na hield in de beginfase van de vijftiende etappe. Bij een rotonde kwam hij nogmaals ten val. Higuita probeerde het nogmaals maar verloor, wellicht gehinderd door zijn verwondingen, steeds meer terrein. Huilend stapte hij af.