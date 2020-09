Osaka komt sterk terug en pakt tweede US Open-titel

Naomi Osaka heeft zich voor de tweede keer in haar loopbaan verzekerd van de titel op de US Open. De Japanse kwam in de finale sterk terug tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka, die indrukwekkend begon, maar een 6-1 2-0-voorsprong niet kon verzilveren. Het werd 1-6 6-3 6-3 in het voordeel van de als vierde geplaatste Osaka.

Voor de 22-jarige Osaka is het haar derde grandslamtitel. Twee jaar geleden was ze ook de beste op de US Open en in 2019 schreef ze de Australian Open op haar naam. Voor Azarenka, die op twee grandslamtitels blijft staan, was het al de derde keer dat ze de finale in New York verloor.

Osaka verdient met haar titel 3 miljoen dollar, omgerekend ruim 2,5 miljoen euro.