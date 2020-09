Ritwinnaar Pogacar: Jumbo maakte aanvallen onmogelijk

De Sloveen Tadej Pogacar boekte zondag zijn tweede ritzege in de Tour de France. Dat gebeurde in een zware bergrit waarin Jumbo-Visma, de ploeg van klassementsleider Primoz Roglic, met een moordend tempo tal van concurrenten uitschakelde. Onder anderen de Colombianen Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, en Nairo Quintana, gaven minuten toe. “Mijn plan blijft de Tour te winnen”, zei de pas 21-jarige ritwinnaar die tweede staat in de rangschikking.

Met een tegenstander die omgeven wordt door zo veel sterke ploeggenoten weet Pogacar dat een machtsgreep moeilijk zal zijn. “Maar vandaag kraakt Bernal. Misschien overkomt mij dat ook nog, maar het kan ook Roglic gebeuren”, meende de renner van UAE Team Emirates, die bewonderend sprak over de ploeg rond zijn landgenoot. “Jumbo hield het tempo enorm hoog vandaag. Ze maakten de rit zo lastig, waarvoor anderen de prijs betalen. Ik kreeg het idee dat ze zich helemaal op deze rit gefocust hebben. Daardoor was het onmogelijk om aan te vallen.”

In de sprint kon hij dan toch een miniem verschil maken waardoor Pogacar zijn achterstand op Roglic, dankzij bonificatieseconden, terugbracht tot 40 tellen. “Ik ben nu vooral blij met mijn ritzege. Nu moet ik hopen dat er nog kansen volgen om aan te vallen.”