Tennissers Thiem en Zverev strijden om eerste grandslamtitel

De tennissers Dominic Thiem en Alexander Zverev gaan tijdens de finale van de US Open beiden op jacht naar hun eerste grandslamtitel. De 27-jarige Oostenrijker, als tweede geplaatst, was al driemaal dichtbij. Hij verloor twee keer van Rafael Nadal in de eindstrijd van Roland Garros en moest begin dit jaar zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic tijdens de finale van de Australian Open. De 23-jarige Zverev, de Duitse nummer 5 van de plaatsingslijst, debuteert in een finale van een grandslam.

Thiem verloor geen set in zijn halve finale tegen de Rus Daniil Medvedev: 6-2 7-6 (7) 7-6 (5). Zverev moest in zijn halve finale tegen de Spanjaard Pablo CarreƱo Busta veel dieper gaan en kwam terug van een achterstand van twee sets: 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3.

De twee finalisten stonden al negen keer tegenover elkaar. Thiem won het vaakst, zeven keer. Thiem en Zverev hoefden op de US Open niet af te rekenen met de afwezige Nadal en Roger Federer. Djokovic deed wel mee, maar de nummer 1 van de wereld werd in de vierde ronde gediskwalificeerd omdat hij na gameverlies een bal tegen een lijnrechter sloeg.

Djokovic, Nadal en Federer verdeelden de afgelopen jaren alle grandslamtitels. Stan Wawrinka was op de US Open van 2016 de laatste tennisser buiten de ‘Big Three’ die een grandslamtoernooi won. Van de laatste dertien grandslamtitels gingen er drie naar Federer, Nadal en Djokovic pakten er beiden vijf.

De finale begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.