Tourpeloton op weg naar loodzware cols

Vanuit Lyon zijn 157 renners vertrokken voor de vijftiende etappe van de Tour de France. Het belooft na een vlakke aanloop een loodzware middag te worden met twee cols van de eerste en één van de buitencategorie. Op die laatste, de Grand Colombier, is de finishstreep getrokken. De verwachting is dat de eerste renners daar tegen 17.30 uur arriveren.

Omdat na 58 kilometer in Le Bouchage gesprint gaat worden voor het puntenklassement, zal Peter Sagan zich in de beginfase laten zien. De Slowaak van Bora-hansgrohe is er alles aan gelegen verder in te lopen op de Ier Sam Bennett, de drager van de groene trui. Daarna is het de beurt aan de klimmers die met de Montée de la Selle de Fromentel in feite de Grand Colombier vanuit Artemare al een keer beklimmen. Daarna volgt de Col de la Biche waarna vanuit Culoz de slotklim over 17 kilometer begint. Publiek is op de cols niet toegestaan vanwege het gevaar op coronabesmettingen.

Primoz Roglic, de klassementsleider van Jumbo-Visma, is de man die aanvallen kan verwachten. Maar de Sloveen is goed bekend met de bergpas in de Jura. Vorige maand won hij er een etappe in de Tour de l’Ain.