Van der Poel wint rit in Tirreno-Adriatico

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de zevende en voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Het was een rit van Pieve Torina naar Loreto met in de finale een aantal korte, maar zeer lastige klimmetjes. Van der Poel (Alpecin-Fenix) achterhaalde in de korte, lastige klim naar de finish de Italiaan Matteo Fabbro. Beiden hadden de hele dag voorop gereden in een omvangrijke kopgroep, die grotendeels werd achterhaald.

Fabbro, die 20 kilometer alleen voorop had gereden, finishte nog wel als derde, net achter de Portugees Ruben Guerreiro. Martijn Tusveld, die ook tot de kopgroep behoorde, werd in het laatste klimmetje voorbijgesneld door de groep klassementsrenners van wie Wilco Kelderman de snelste was. De leiderstrui bleef in handen van de Brit Simon Yates. Maandag volgt nog een individuele tijdrit over ruim 10 kilometer.

De kopman van Mitchelton-Scott heeft 16 seconden voorsprong op de Pool Rafal Majka, de Brit Geraint Thomas staat derde. Kelderman moet in de afsluitende tijdrit van maandag 59 seconden goed maken om Yates te passeren.

Nederlands kampioen Van der Poel was in de zware bergritten al uitgeschakeld voor het klassement, maar toonde zich in de zeker ook lastige zevende rit de hele dag van voren. “Het was eigenlijk niet mijn plan om in de ontsnapping mee te gaan, maar het gebeurde en het was een mooie groep”, keek de renner van Alpecin-Fenix terug. “Het was een loodzware rit met al die korte steile klimmen. Maar eigenlijk zijn alle ritten, ook de vlakke, hier zwaar.”

De ritzege zaterdag van zijn Belgische ploeggenoot Tim Merlier had voor extra moraal gezorgd. “Dat gaf wel extra vertrouwen. Ik ben blij dat ik eindelijk weer op niveau ben en kan koersen zoals ik dat wil: agressief rijden, dat doe ik graag.”

Bondscoach Koos Moerenhout zal Van der Poel graag selecteren voor de wereldtitelstrijd, over twee weken in Italiƫ. Over zijn mogelijk deelname heeft die zich nog niet uitgelaten.