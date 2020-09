Verstappen crasht in openingsronde op Mugello

Voor Max Verstappen heeft de eerste editie van de Grote Prijs van Toscane in de Formule 1 slechts een paar bochten geduurd. De Nederlandse coureur werd in de eerste ronde van achteren aangereden en schoof samen met een aantal andere rijders het grind in. Verstappen kreeg zijn Red Bull-bolide daar niet meer uit.

Vorige week viel de Nederlander ook al uit in de Grote Prijs van Italië op Monza. Verstappen beleefde op het hogesnelheidscircuit een weekeinde om heel snel te vergeten. Hij hoopte op het bochtige Mugello, het circuit dat eigendom is van Ferrari, revanche te kunnen nemen. De nummer 3 van het WK-klassement liet in de trainingen zien dat hij op deze baan wel kon concurreren met de razendsnelle Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als derde, met Hamilton en Bottas voor zich. Kort voor de race diende zich echter een motorisch probleem aan. De proefstart vanuit de pits verliep al niet lekker en dat leidde ertoe dat de monteurs van Verstappen op de startgrid druk aan het sleutelen gingen. Het probleem bleek echter niet verholpen toen de lichten op groen sprongen. Verstappen kwam wel goed weg, maar bij het doorschakelen haperde de Honda-motor in de Red Bull.

Verstappen zakte daardoor weg in het veld. Vlak voor de tweede bocht op het smalle circuit raakten enkele auto’s elkaar. Kimi Räikkönen schoof met de Alfa Romeo tegen de achterkant van Verstappen, die daardoor met zijn bolide in het grind gleed. Voor de tweede week op rij scoorde hij zo geen punten.

De crash leidde tot een safetycar-situatie. Toen de safetycar na zes ronden van de baan ging, klapten enkele coureurs bij de herstart op het rechte stuk bovenop elkaar. De race werd daarop stilgelegd. Net als vorige week op Monza ging de rode vlag uit. De overgebleven coureurs stuurden hun auto de pitsstraat in.