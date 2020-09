Verstappen hoopt op Mugello op revanche voor vorige week

Max Verstappen hoopt zich zondagmiddag op het circuit van Mugello te revancheren voor zijn teleurstellende race van vorige week, op het circuit van Monza. Verstappen (22) had op Monza geen moment het goede gevoel en wist niet te finishen.

Een week later is Verstappen een stuk optimistischer en hij start op Mugello als derde, achter de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. “Tot nu is het een heel veelbelovend weekeinde voor ons. We herstellen ons hier voor vorige week op Monza. Ik ben heel blij met deze derde plek in de kwalificatie”, liet de Red Bull-coureur zaterdag optekenen.

Verstappen hoopt in Italiƫ de tweede plek in de WK-stand te kunnen heroveren. Zijn achterstand op Bottas bedraagt 7 punten; 117 om 110. Hamilton heeft al 163 punten verzameld.

Het circuit van Mugello, gelegen in de buurt van Florence, wordt voor het eerst gebruikt voor een Formule 1-race. De race begint om 15.10 uur.