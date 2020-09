Volop strijd verwacht in Tour op lege berg

De vijftiende etappe van de Tour de France eindigt zondag op de Grand Colombier, de tweede col van debuitencategorie na de Port des Balès in de eerste Pyreneeënrit. Zeker met een aankomst bergop kunnen de klassementsrenners zich niet verstoppen. Wie leider Primoz Roglic wil aanvallen doet dat zondag op een berg waar publiek vanwege de coronamaatregelen niet welkom is.

Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma, lijkt voorlopig vooral zijn landgenoot Tadej Pogacar te moeten vrezen. Het verschil tussen beiden in het klassement bedraagt 44 seconden. De Colombiaan Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, staat derde op 59 seconden.

De etappe begint rond half 1 vanuit Lyon waarna het even duurt voordat de bergen komen. Pas na zo’n 100 kilometer ligt de Montée de la Selle de Fromentel, met kort onder de top stukken met een stijgingspercentage van meer dan 20 procent. De Col de la Biche is de volgende hindernis. Beide bergen zijn geklasseerd als beklimmingen van de eerste categorie. In de laatste 17 kilometer gaat het bergop naar de top van de Grand Colombier, op 1501 meter hoogte. Het is de derde keer dat de berg in het routeschema is opgenomen, de eerste keer als aankomstlocatie. de finish wordt verwacht tegen half 6.