Atleet Farah laat 5000 meter in Tokio schieten

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah zal zijn titel op de 5000 meter bij de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio niet verdedigen. De 37-jarige Brit kiest ervoor om in Japan alleen op de 10.000 meter opnieuw voor goud te gaan. “Ik begin een beetje op leeftijd te raken en het lijkt me verstandig om me te gaan richten op één onderdeel”, liet Farah weten. “We zullen dan zien wat ik kan doen.”

Farah kan de eerste atleet worden die de 10.000 meter bij de Olympische Spelen drie keer wint. Bij Londen 2012 en Peking 2016 zegevierde hij zowel op de 5000 als op de 10.000 meter. “Ik ben absoluut nog gretig en gemotiveerd”, verzekerde Farah. “En ik wil zeker nog meer. Dat zou historisch zijn. Ik moet gewoon blijven genieten. Het zal zwaar worden, maar het is mogelijk.”

Farah keerde eerder deze maand succesvol terug op de baan na een absentie van drie jaar. Hij brak in Brussel het werelduurrecord. De erelijst van Farah telt ook drie wereldtitels op de 5000 en eveneens drie op de 10.000 meter.