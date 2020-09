Coronatesten bij renners van Jumbo-Visma negatief

Jumbo-Visma kan met alle renners de laatste week van de Tour de France in. De testen die zondag bij de renners zijn afgenomen, zijn allemaal negatief. Dat hebben de wielrenners van de Nederlandse ploeg maandag te horen gekregen, zei geletruidrager Primoz Roglic in een interview op de rustdag. “We zijn erg blij dat we hier nog een week kunnen fietsen met z’n allen.”

De organisatie van de Tour maakt dinsdagochtend de uitslagen bekend van de coronatests die de voorbije twee dagen zijn gehouden bij alle renners en stafleden. Vorige week, na de eerste dag, bleken vier stafleden van vier verschillende ploegen positief. Ook de Tourbaas, Christian Prudhomme, moest voor een week in quarantaine omdat zijn test op het coronavirus een positieve uitslag opleverde. Het is de bedoeling dat Prudhomme dinsdag weer in de koersauto zit.