Footballer Brady begint bij Tampa Bay Buccaneers met nederlaag

American footballspeler Tom Brady is het seizoen in de competitie NFL met zijn nieuwe club Tampa Bay Buccaneers gestart met een nederlaag. De Buccaneers verloren met 34-23 van de New Orleans Saints.

Brady wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football. Hij verruilde na het afgelopen seizoen na twintig jaar de New England Patriots voor Tampa Bay Buccaneers. Hij leidde zijn club in 2019 voor de zesde keer naar de winst van de Super Bowl, de eindstrijd van het NFL-seizoen, na eerdere kampioenschappen in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Hij wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football.

De sterspeler opende de score nog wel met een eigen touchdown, maar zag zijn ploeg daarna op achterstand komen tegen de Saints. “Ik heb al veel wedstrijden in mijn carrière verloren”, zei Brady na de nederlaag. “Blijkbaar heb ik te veel fouten gemaakt. Ik zal me daarop richten en het de volgende keer beter doen.”