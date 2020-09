Franse president Macron woensdag in de Tour

De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag de Tour de France. Het staatshoofd stapt volgens Franse media tijdens de zeventiende etappe in de auto van de koersdirectie. De rit gaat over 170 kilometer door de Alpen, van Grenoble naar Méribel. De renners moeten eerst de Col de la Madeleine over, waarna de finish ligt op de Col de la Loze.

Macron bezocht de afgelopen jaren wel vaker de Tour. In 2017 zat hij ook in de auto bij koersdirecteur Christian Prudhomme tijdens een rit door de Alpen. Vorig jaar zag hij van dichtbij landgenoot Thibaut Pinot winnen op de mythische Tourmalet.

Tijdens de eerste week van deze Tour de France, die onder strikte veiligheidsmaatregelen wordt verreden vanwege het coronavirus, stapte de Franse premier Jean Castex bij een Pyreneeënrit in de auto van Prudhomme. Enkele dagen later testte de Tourbaas positief op het coronavirus. Prudhomme ontbrak daardoor tussen de eerste en tweede rustdag in de Tour. Castex ging uit voorzorg ook in quarantaine. Uit tests bleek dat de premier, die net als Prudhomme een mondkapje had gedragen in de auto, niet was besmet.