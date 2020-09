Golfer Cink wint eerste PGA-toernooi van nieuwe seizoen

Golfer Stewart Cink heeft in Napa de Safeway Open op zijn naam geschreven. Het was de eerste zege in 11 jaar voor de 47-jarige Amerikaan. De laatste toernooizege van Cink was de Britse Open in 2009.

Cink was met een derde ronde van 65 slagen opgeklommen naar de zesde plaats en liep op de slotdag eveneens rond in 65 slagen. Daardoor kwam hij uit op een totaalscore van 267 slagen, 21 onder het baangemiddelde. Dat was goed voor een nieuw toernooirecord. Hij hield zijn landgenoot Harry Higgs, die rondging in 68 slagen, twee slagen achter zich. De Amerikaan Doc Redman steeg na een ronde van 62 slagen, tien onder par, veertig plaatsen na de gedeeld derde plaats.

Het Safeway Open was het eerste toernooi op de PGA Tour van het seizoen 2020-2021.