Kickbokser Badr Hari in november tegen Roemeen Adegbuyi

Badr Hari komt in november voor het eerst dit jaar weer in actie. Vechtbond Glory meldt dat de 35-jarige kickbokser het gaat opnemen tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi.

Het gevecht is zaterdag 7 november op een locatie ergens in Nederland. Fans zijn niet welkom. Eind juli meldde Glory al dat het de bedoeling is dat er in december een groots vechtgala komt waar onder anderen Rico Verhoeven, Badr Hari en Jamal Ben Saddik aan meedoen.

Verhoeven en Hari stonden een jaar geleden voor het laatst tegenover elkaar in Arnhem. Verhoeven behield zijn wereldtitel in het zwaargewicht doordat Hari met een blessure moest opgeven. Dat overkwam de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst ook al in 2016 bij hun confrontatie in het Duitse Oberhausen. Hari brak toen zijn arm.

Glory kende door de coronacrisis een moeilijke periode en er dreigde zelfs een faillissement. De organisatie heeft zich uit die benarde positie weten te werken en is in handen gekomen van een nieuwe groep Britse eigenaren.