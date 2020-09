Medvedev verzekert zich als vierde tennisser van ATP Finals

Daniil Medvedev is als vierde tennisser zeker van deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi in Londen van 15 tot en met 22 november. De Rus strandde afgelopen week in de halve finales van de US Open tegen de latere winnaar Dominic Thiem uit Oostenrijk.

Medvedev debuteerde vorig jaar bij de ATP Finals en hij is nu de eerste Rus sinds Nikolai Davidenko die zich minimaal voor twee jaar op rij kwalificeert. Davidenko deed van 2005 tot en met 2009 mee aan de ATP Finals.

Novak Djokovic, Rafael Nadal en Thiem waren al zeker van een deelnamebewijs voor het toernooi in Londen met de beste spelers van dit jaar.

Vorig jaar ging de zege naar Stefanos Tsitsipas. De Griek mag dit jaar naar alle waarschijnlijkheid ook weer meedoen, net als verliezend US Open-finalist Alexander Zverev.