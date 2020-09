Tekst op shirt F1-wereldkampioen Hamilton ter discussie

Het T-shirt dat Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton zondag voor en na de Grand Prix van Toscane droeg, is onderwerp van discussie bij de internationale automobielfederatie (FIA). De Britse Mercedes-coureur, die de race in Italië won, droeg kleding met daarop de tekst: “Arresteer de agenten die Breonna Taylor vermoordden”. Op de achterzijde van het shirt was een foto van de 26-jarige zwarte vrouw te zien, met de woorden: “Zeg haar naam”.

Een woordvoerder van de FIA bevestigde maandag dat deze kwestie grondig wordt bestudeerd. “Het gaat er ook om hoe we in de toekomst met dit soort zaken moeten omgaan.”

Taylor kwam in maart door politiegeweld om het leven toen agenten haar appartement in Louisville in Kentucky binnenvielen. Een betrokken agent werd ontslagen, twee andere functionarissen werden overgeplaatst. Niemand werd in staat van beschuldiging gesteld.

Hamilton maakt zich al geruime tijd in woord en gebaar sterk voor de Black Lives Matter-beweging, ook binnen de Formule 1. In zijn protestacties tegen racisme en politiegeweld, waaronder ook het knielen voor de start, kan hij op steun rekenen van onder meer de FIA. Het bestuursorgaan werkt onder meer samen met de enige zwarte coureur in de F1 aan meer diversiteit in de hoogste raceklasse en promoot tevens een campagne tegen racisme en discriminatie.

De gedragscode van de FIA verbiedt teams om politieke of religieuze standpunten uit te dragen, maar het is onduidelijk of dat ook voor coureurs geldt.