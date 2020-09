Tennisster Bertens levert op wereldranglijst plaats in

Kiki Bertens is op de wereldranglijst van de zevende naar de achtste plaats gezakt. De Nederlandse tennisster deed de voorbije twee weken, net als veel van haar concurrenten, niet mee aan de US Open. Bertens vond de risico’s, vanwege de situatie rond het coronavirus in de Verenigde Staten, te groot. Ze bereidde zich voor op Roland Garros, haar favoriete grandslamtoernooi, dat over een week begint.

De Japanse Naomi Osaka, die de US Open won, steeg van de negende naar de derde plek. De Australische Ashleigh Barty voert de lijst aan, voor de Roemeense Simona Halep.

Bij de mannen was de finale zondagavond laat pas afgelopen. De Oostenrijker Dominic Thiem won daarin van de Duitser Alexander Zverev. De top negen is nu nog ongewijzigd. De Spanjaard Pablo Carreno Busta, die in New York tot de halve finales kwam, is opgeklommen van de 27e naar de 18e positie.

Tallon Griekspoor is op de 138e plek de beste Nederlander, gevolgd door Botic van de Zandschulp (164e) en Robin Haase (171e).