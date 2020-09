Thiem hoop dat de grandslamtitel bevrijdend zal werken

US Open-winnaar Dominic Thiem denkt dat een last van zijn schouders is gevallen nadat hij na een spannende partij tegen de Duitser Alexander Zverev zijn eerste grandslamtitel heeft binnengehaald. De Oostenrijker won na een lange vijfsetter (2-6 4-6 6-4 6-3 7-6 (6)) en zei dat hij fysiek gezien klaar is voor Roland Garros.

“De vraag zal zijn hoe ik er mentaal mee om kan gaan”, zei de 27-jarige tennisser. “Ik ben natuurlijk nog nooit in deze positie geweest. Ik heb nu een groot doel behaald, ik weet niet hoe ik me de komende dagen zal voelen”, zei Thiem, die de eerste grandslamwinnaar is die na 1990 is geboren.

“Doordat ik dit nu heb bereikt, denk ik en hoop ik dat het een beetje makkelijker wordt en dat ik in de toekomst wat vrijer kan speler op de grote toernooien”, zei hij. De Oostenrijker gaf toe dat de zenuwen hem in het begin van de partij in de greep hadden en ook in vijfde set toen hij vlak voor de tiebreak last kreeg van kramp.

“Op de een of andere manier was de geest sterker dan het lichaam en daar ben ik heel blij om”, zei hij. “Het lag aan mijn zenuwen. Ik wist zelfs niet meer hoe dat voelde en hoe ik het kwijt moest raken. Maar in de derde set is het toch gelukt.”