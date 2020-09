Thiem schrijft historie met memorabele titel

Dominic Thiem heeft met het veroveren van de titel op de US Open geschiedenis geschreven. De 27-jarige Oostenrijker, die de Duitser Alexander Zverev in vijf sets versloeg, is de eerste mannelijke winnaar van een grandslamtoernooi die na 1990 is geboren.

De afgelopen jaren maakten Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer de dienst uit in het internationale tennis. De nieuwe generatie tennissers kwam er op de grote toernooien niet aan te pas. De dertigers domineerden.

Bij de absentie van Nadal en Federer en de diskwalificatie van Djokovic greep Thiem zijn kans. Hij is de eerste winnaar buiten de ‘Big Three’ sinds 2016, toen Stan Wawrinka de US Open wist te winnen. Djokovic werd in de vierde ronde gediskwalificeerd omdat hij een lijnrechter had geraakt met een uit frustratie weggeslagen bal.

Bovendien is Thiem de eerste winnaar van een grandslamtoernooi die jonger is dan 30 jaar sinds Wimbledon 2016, waar de destijds 29-jarige Andy Murray zegevierde.

Nooit eerder won een Oostenrijker de US Open. In 1995 won Thomas Muster Roland Garros, maar de gravelspecialist kwam op de US Open nooit voorbij de kwartfinales.