Van der Poel debuteert in BinckBank Tour

Mathieu van der Poel gaat eind deze maand van start in de BinckBank Tour, de meerdaagse etappekoers van de UCI WorldTour door Nederland en België. Het is de eerste keer dat hij aan deze rittenwedstrijd meedoet. “Het is niet alleen een ideale voorbereiding op de klassiekers in oktober, ik start er ook gewoon met de ambitie om mezelf te laten zien, gezien de status van de wedstrijd. Een rit meepikken wordt het doel”, liet Van der Poel weten.

Lotto-Soudal verschijnt met Philippe Gilbert en John Degenkolb aan de start. Bij Deceuninck – Quick-Step zijn Yves Lampaert en Zdenek Stybar, eindwinnaar in 2013, de kopmannen. Voor Jumbo-Visma zal onder anderen Mike Teunissen de strijd aangaan. Søren Kragh Andersen, afgelopen zaterdag ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk, voert Sunweb aan. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), vorig jaar winnaar van de slotetappe, is ook weer van de partij.

Van der Poel zal voor het begin van de BinckBank Tour vermoedelijk niet deelnemen aan de wereldkampioenschappen op de weg in Imola. De Nederlandse kampioen liet in Italië optekenen dat hij het WK-parcours niet echt voor hem geschikt vindt. De berichtgeving in La Gazzetta dello Sport is nog niet bevestigd. Van der Poel zou zich in de komende periode vooral willen gaan richten op zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race, de Nederlandse klassieker die hij vorig jaar op indrukwekkende wijze wist te winnen.

De WK in Italië vinden plaats van donderdag 24 september tot en met zondag 27 september. De BinckBank Tour begint op 29 september.