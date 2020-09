Wereldkampioen Pedersen verdedigt titel niet op WK wielrennen

Regerend wereldkampioen Mads Pedersen gaat niet van start op het WK wielrennen op de weg later deze maand in het Italiaanse Imola. De Deen van Trek-Segafredo heeft zich afgemeld bij bondscoach Anders Lund, omdat het parcours niet bij hem past, melden Deense media.

De Deense bondscoach heeft een ploeg samengesteld rondom kopman Jakob Fuglsang, met daarin ook Casper Pedersen van Sunweb. Fuglsang won dit seizoen de Ruta del Sol en de Ronde van Lombardije. Voor de tijdrit heeft Lund Kasper Asgreen en Mikkel Bjerg geselecteerd.

Pedersen won vorig jaar het WK in Harrogate in Groot-Brittannië. Hij versloeg in de sprint de Italiaan Matteo Trentin en de Zwitser Stefan Küng. Het WK in Imola dit jaar kent met bijna 5000 hoogtemeters een parcours dat meer voor klimmers geschikt is.