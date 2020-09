Wielerploeg CCC haalt mogelijk besmette renner uit Tirreno

Wielerploeg CCC heeft de Poolse renner Szymon Sajnok teruggetrokken voor de laatste 10,1 kilometer van de Tirreno-Adriatico. Sajnok deelde een kamer met zijn ploeg- en landgenoot Lukasz Wiśniowski, die zondagavond positieve testte op het coronavirus. Wiśniowski stapte zondag tijdens de zevende etappe van de Tirreno af omdat hij milde symptomen had van Covid-19.

Een sneltest leverde een positieve uitslag op. De 28-jarige Pool wordt maandag nogmaals getest om het resultaat van de eerste test te bevestigen.

De kamergenoot van Wiśniowski, de 23-jarige Sajnok, is door CCC uit de Tirreno gehaald. Mogelijk is hij ook besmet. De Italiaanse etappekoers eindigt maandag met een individuele tijdrit over 10,1 kilometer.

Alle andere renners en stafleden van de CCC-ploeg zijn zowel zondagavond als maandagochtend via een sneltest onderzocht op het coronavirus. Het leverde louter negatieve uitslagen op, wat betekent dat de vijf overgebleven renners de tijdrit kunnen rijden. Zij spelen allemaal geen rol van betekenis in het algemeen klassement.