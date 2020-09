WK zonder Van der Poel, dubbelstart Dumoulin en Van Vleuten

Mathieu van der Poel doet definitief niet mee aan de WK wielrennen eind deze maand in het Italiaanse Imola. De Nederlandse kampioen behoort niet tot de selectie, die bondscoach Koos Moerenhout maandagavond bekendmaakte. Tom Dumoulin is de kopman voor de wegwedstrijd en zal ook in de tijdrit, samen met Jos van Emden, van start gaan.

De andere Nederlandse deelnemers aan de WK-wegwedstrijd zijn: Robert Gesink, Antwan Tolhoek, Pascal Eenkhoorn, Dylan van Baarle, Pieter Weening, Sam Oomen en Martijn Tusveld.

Bij de vrouwen verdedigt Annemiek van Vleuten haar wereldtitel op de weg. Ze gaat ook van start in de tijdrit, met Anna van der Breggen, die eveneens in de wegwedstrijd uitkomt. Bondscoach Loes Gunnewijk selecteerde voor de wegwedstrijd verder Marianne Vos, Chantal Van den Broek-Blaak, Amy Pieters, Demi Vollering, Ellen van Dijk en Floortje Mackaij.

In de mannenselectie ontbreekt de geblesseerde Bauke Mollema, die vrijdag in de Tour de France bij een valpartij zijn linkerpols brak. Hij zou met Dumoulin de kopman voor de wegwedstrijd zijn geweest. “Zijn noodgedwongen afzegging verandert onze tactiek wel enigszins”, licht Moerenhout toe. “Tom zal nog altijd als troef uitgespeeld worden, maar we kunnen met deze groep met een open blik naar de koers kijken. Met coureurs die allemaal in prima doen zijn momenteel en op dit WK – waar het nauwelijks vlak is – goed uit de voeten kunnen.”

Moerenhout maakt ten aanzien van Dumoulin voor diens deelname aan de WK-tijdrit nog wel een voorbehoud. “We houden nog wel een slag om de arm over zijn deelname, die hangt af van hoe hij de Tour de France heeft verteerd.”

Dumoulin liet onlangs in de Ronde van Frankrijk weten dat hij nu nog niet echt bezig is met het WK. “Eerst nu de Tour, daar focus ik me op. Tot aan Parijs blijft al het andere op de achtergrond. Daarna kijk ik hoe ik ervoor sta. Misschien kom ik heel slecht uit de Tour en heeft het echt geen zin om de tijdrit te doen. Maar misschien doe ik het heel goed in La Planche des Belles Filles en denk ik: waarom ook niet?”.

Dumoulin reed afgelopen anderhalf jaar amper tijdritten. Zaterdag wacht in de Tour een goede test in een individuele krachtproef over 36 kilometer. Dumoulin veroverde in 2017 de wereldtitel in deze discipline.