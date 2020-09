Amerikaanse miljardair Cohen koopt honkbalclub New York Mets

De Amerikaanse miljardair Steve Cohen heeft honkbalclub New York Mets gekocht. De 64-jarige Cohen betaalt naar verluidt 2,4 miljard dollar, omgerekend ruim 2 miljard euro, om de aandelen over te nemen van de Wilpon-familie. Die stapte in 1986 in bij de club en heeft sinds 2002 een meerderheid van de aandelen in bezit.

Cohen, een succesvol hedgefondsmanager, heeft een geschat vermogen van ruim 14 miljard dollar. “Ik ben verheugd dat ik een overeenkomst heb bereikt met de families Wilpon en Katz om New York Mets te kopen”, zei hij in een verklaring. De Amerikaan, afkomstig uit New York, staat bekend als groot fan van de Mets. Hij had al 8 procent van de aandelen in handen. Saul Katz, getrouwd met de zus van Fred Wilpon, is naast aandeelhouder ook president van de club.

De Mets, opgericht in 1962, wonnen twee keer de World Series. Dat was in 1969 en 1986. De ploeg uit de Major League staat vaak in de schaduw van de veel succesvollere stadgenoot New York Yankees, dat 27 keer de World Series won.

Cohen had concurrentie van onder meer het beroemde liefdeskoppel Jennifer Lopez en Alex Rodriguez. De zangeres en de oud-tophonkballer van de Yankees wilden de club uit de stad waar ze beiden vandaan komen ook kopen. Lopez en Rodriguez maakten deel uit van een consortium dat naar verluidt zo’n 1,7 miljard dollar wilde betalen. Vorige maand trok die partij zich echter terug.

De overnamedeal moet in november nog wel worden goedgekeurd door minstens 23 van de 29 eigenaren van de andere clubs uit de MLB. Met 2,4 miljard dollar is het de grootste overname ooit van een Noord-Amerikaanse sportclub.