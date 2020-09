Bertens verliest met Rus eerste officiële duel sinds februari

Kiki Bertens heeft haar eerste wedstrijd sinds eind februari verloren. De beste tennisster van Nederland verloor in het dubbelspel samen met Arantxa Rus van de Japanse speelsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara: 3-6 4-6.

De 28-jarige Bertens had sinds 26 februari geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Op het WTA-toernooi van Doha verloor ze toen van de Chinese Zheng Saisai. Sindsdien speelde Bertens nog wel een aantal demonstratiewedstrijden, onder meer in Berlijn.

Woensdag komt Bertens voor het eerst weer in actie in het enkelspel. Ze treft dan in de tweede ronde de Sloveense Polona Hercog, die haar landgenote Kaja Juvan in drie sets versloeg. Rus neemt het in de tweede ronde op tegen Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Rus won eerder op de dag van de Poolse Iga Swiatek.