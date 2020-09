Collega’s kiezen Johnson tot golfer van het jaar

De golfers op de Amerikaanse PGA Tour hebben Dustin Johnson gekozen tot de speler van het jaar. De 36-jarige Amerikaan pakte recent de eindzege in de FedExCup, goed voor een bonus van 15 miljoen dollar (omgerekend zo’n 12,5 miljoen euro).

“Namens de PGA Tour feliciteer ik Dustin Johnson met zijn verkiezing tot speler van het jaar 2020”, zegt commissaris Jay Monahan van de PGA Tour. “Gekozen worden door je collega’s, dat is het ultieme compliment dat je kan krijgen.”

Golfers die dit seizoen minimaal tien toernooien op de PGA Tour hebben gespeeld, mochten hun stem uitbrengen. Johnson, de huidige nummer 1 van de wereld, ontbrak bij de start van het seizoen vanwege een blessure. Na de corona-onderbreking won de Amerikaan in juni het Travelers Championship en vervolgens zegevierde hij in de play-offs om de FedExCup in twee van de drie toernooien (The Northern Trust en het afsluitende Tour Championship). Op het BMW Championship, het tweede toernooi, moest Johnson na een play-off genoegen nemen met de tweede plaats.

De Amerikaan werd in 2016 ook al gekozen tot golfer van het jaar. De prijs voor de ‘rookie’ (nieuwkomer) van het jaar ging naar Scottie Scheffler. De 24-jarige Amerikaan eindigde dit seizoen zes keer in de top 5, onder meer op het PGA Championship (vierde).