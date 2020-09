Duitser Kämna wint eerste Alpenrit in Tour

De Duitser Lennard Kämna heeft de zestiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de eerste van drie Alpenritten. De finish lag na een korte klim in Villard-de-Lans. Kämna, die rijdt voor Bora-hansgrohe, maakte deel uit van een kopgroep van 23 renners. De net 24 geworden renner bleef, nadat hij ook de Colombiaan Richard Carapaz kwijt was, alleen over voorop.

Kämna, die afgelopen winter overstapte van Sunweb naar Bora, was eerder tweede achter de Colombiaan Daniel Martínez in de dertiende etappe. Vorige maand won hij al een rit in het Critérium du Dauphiné.

De groep rond de Sloveense geletruidrager Primoz Roglic had een achterstand van meer dan 15 minuten. Kämna vormt geen gevaar voor de kopman van Jumbo-Visma.

Woensdag is wellicht de zwaarste dag in de Tour met de aankomst in Méribel op de Col de la Loze. De top is op 2304 meter het hoogste punt in deze Tour.