Geen enkele coronabesmetting in Tour de France

Alle wielrenners die nog meedoen aan de Tour de France zijn vrij van het coronavirus. De vierde grote testronde onder de renners, stafleden en medewerkers van de Franse etappekoers leverde geen enkel positief geval op, meldde de organisatie kort voor de start van de zestiende rit. Dat betekent dat de Tour kan verdergaan met alle renners die nog in koers zijn. In totaal zijn de afgelopen twee dagen 785 testen uitgevoerd.

Op de tweede rustdag werd al bekend dat de acht renners van Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg van geletruidrager Primoz Roglic, negatief hadden getest. “We zijn erg blij dat we hier nog een week kunnen fietsen met z’n allen”, zei de Sloveen maandag.

Vorige week, bij de eerste rustdag, testten ook alle Tour-deelnemers negatief. Wel werden vier stafleden van vier verschillende teams (Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers en Mitchelton-Scott) positief bevonden op het coronavirus. Zij moesten de ‘bubbel’ verlaten waarin de ploegen tijdens de Tour zitten.

Ook Tourbaas Christian Prudhomme bleek besmet. Prudhomme moest daarom een week in quarantaine. Hij keert dinsdag terug in de koers. In totaal werden vorige week 841 tests uitgevoerd. Voorafgaand aan de start van de Tour in Nice werd iedereen ook twee keer getest.

“De organisatoren van de Tour en de UCI willen alle teams bedanken voor hun medewerking en de waakzaamheid die ze hebben getoond en zullen blijven tonen tot aan de finish in Parijs”, staat in een gezamenlijk persbericht van Tourorganisator ASO en de internationale wielrenunie. De Tour eindigt zondag in de Franse hoofdstad.