Geletruidrager Roglic gaat zich focussen op Pogacar

Voor Primoz Roglic volgt woensdag de koninginnenrit in de Tour de France. De Sloveense geletruidrager noemt de rit naar de top van de Col de la Loze bij voorbaat de mooiste van deze Tour. “We komen op het hoogste punt, na een superzware klim. Het wordt leuker om naar te kijken”, voorspelde de kopman van Jumbo-Visma na de eerste Alpenrit. Daarin hadden de klassementsmannen zich, achter een kopgroep, rustig gehouden.

Pas in de laatste kilometer perste Tadej Pogacar, landgenoot en voornaamste rivaal van Roglic, er een versnelling uit. “Die zagen we aankomen. Zoals ik hem ook de komende dagen verwacht. In de eerste bergritten was Tadej de beste. We zullen ons op hem en op onszelf focussen.”

Roglic heeft 40 seconden voorsprong in het algemeen klassement en weet dat Pogacar als het om bergop sprinten gaat hem aftroeft en zo bonificatieseconden kan pakken. Reden misschien om woensdag weer een kopgroep te laten wegrijden waarvan de renners om de ritzege en de extra seconden kunnen strijden. “Het zou kunnen. Die bonificaties op de streep zijn leuk als je wint, maar niet als je niet wint. We zullen zien hoe de koers verloopt.”

Angst dat een marge van 40 seconden te weinig is als op de voorlaatste dag een (klim)tijdrit over 36 kilometer wordt verreden heeft Roglic niet. Ook al werd hij in het Sloveens kampioenschap tijdrijden dit jaar geklopt door Pogacar. “Ik denk dat je nog altijd beter met 40 seconden voorsprong aan die dag begint dan met een achterstand van 40 seconden. Aan de andere kant: het is nooit genoeg: als je 5 minuten hebt wil je ook meer. We zullen voor elke seconde vechten. Maar we zijn tevreden met de situatie zoals die nu is.”