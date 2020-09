Tennisster Rus bereikt tweede ronde van toernooi in Rome

Tennisster Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi van Rome. De 29-jarige Nederlandse was in twee sets te sterk voor de tien jaar jongere Poolse Iga Swiatek: 7-6 (5) 6-3. De partij duurde 2 uur en 12 minuten.

Het was de eerste ontmoeting tussen Rus en Swiatek, respectievelijk de nummers 71 en 52 van de wereld. Rus bereikte het hoofdtoernooi door twee partijen in de kwalificaties te winnen. In de tweede ronde van het hoofdschema neemt ze het op tegen Marketa Vondrousova. De Tsjechische nummer 19 van de wereld versloeg de Japanse Misaki Doi.

Rus haalde vorige maand als qualifier op het WTA-toernooi van Cincinnati de tweede ronde, waarin ze het nipt moest afleggen tegen Serena Williams. Op de US Open werd ze vervolgens direct uitgeschakeld.

Kiki Bertens maakt op het gravel in Rome haar rentree. De nummer 8 van de wereld speelde sinds eind februari, toen ze in Qatar actief was, geen wedstrijd meer. De acht hoogst geplaatste speelsters, onder wie ook Bertens, hebben een bye in de openingsronde. In de tweede ronde neemt de 28-jarige Nederlandse, die als vijfde is geplaatst, het op tegen Polona Hercog of Kaja Juvan. Beide speelsters komen uit Sloveniƫ.