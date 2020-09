Tour trekt na rustdag weer de bergen in

De deelnemers aan de Tour de France trekken na de tweede rustdag weer de bergen in. De Sloveense kopman Primoz Roglic van Jumbo-Visma heeft de gele trui om zijn schouders zitten. De zestiende etappe gaat over 164 kilometer, van La Tour-du-Pin naar Villard-de-Lans.

Na vier beklimmingen eindigt de rit op de zogeheten Côte 2000, een klimmetje van de derde categorie met een lengte van iets meer dan 2 kilometer. Vlak daarvoor hebben de renners al de Moucherotte beklommen, een klim van ruim 11 kilometer van de eerste categorie.

De etappe start om 13.20 uur. In de ochtend worden de uitslagen bekend van de coronatests die de voorbije twee dagen zijn gehouden bij bij alle renners en stafleden. Vorige week, na de eerste dag, bleken vier stafleden van vier verschillende ploegen positief. Ook de Tourbaas, Christian Prudhomme, moest voor een week in quarantaine omdat zijn test op het coronavirus een positieve uitslag opleverde. Het is de bedoeling dat Prudhomme dinsdag weer in de koersauto zit. De etappe eindigt naar verwachting rond 17.30 uur.