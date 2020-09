Tourpeloton vertrokken voor eerste Alpenrit

Het Tourpeloton, nog 156 man sterk nadat er geen corona is aangetroffen bij renners en begeleiders, is rond 13.15 uur vertrokken voor de eerste van drie Alpenritten. Vanuit La-Tour-du-Pin wordt in zuidelijke richting een draai gemaakt om Grenoble richting Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, de zwaarste klim van de dag. Op de top is het nog 20 kilometer naar finishplaats Villard-de-Lans. De laatste 2 kilometer gaat het weer flink omhoog. Tourbaas Christian Prudhomme is terug in koers. Hij was een week in thuisquarantaine na een positieve coronatest.

Al snel na de start ligt een eerste hellinkje, de Côte de Virieu van de vierde categorie. Na de tussensprint (km 44,5) volgen ten noordoosten van Grenoble twee cols van de tweede categorie: de Col de Porte en de Côte de Revel. Daarna gaat het in het natuurpark Vercors 11 kilometer omhoog op de in de eerste categorie ingedeelde Moucherotte. De slotklim in Villars-de-Lans heet Côte 2000 waar de finish op 1152 meter hoogte ligt.

De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma is de leider in koers. De etappe eindigt naar verwachting rond 17.30 uur.