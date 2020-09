Tweede etappezege wielrenster Vos in Giro Rosa

Marianne Vos heeft een tweede etappezege behaald in de Giro Rosa van dit jaar. De 33-jarige Brabantse deed dat in de vijfde rit, die over 110 kilometer ging met Terracina als start- en finishplaats.

Vos was de sterkste in een sprint van een, door twee beklimmingen, uitgedund peloton. De Belgische Lotte Kopecky werd tweede, de Amerikaanse Coryn Rivera derde.

Twee dagen eerder schreef Vos, die rijdt voor CCC, al de derde etappe op haar naam. Ze heeft nu in haar loopbaan 27 ritzeges behaald in de Ronde van Italiƫ voor vrouwen.

Ploegleider Jeroen Blijlevens had zijn rensters de koers bewust hard laten maken. “De laatste 40 kilometer van de etappe waren vlak. De kans op een massasprint was dus groot. Marianne heeft een goede sprint in de benen, maar legt het in een vlakke machtssprint af tegen de sterke concurrentie in deze Giro Rosa.” CCC nam de kop bij de eerste klim van tweede categorie. “Daarmee hebben we de groep uitgedund en raakten we veel sprinters kwijt. Daarna heeft de ploeg Marianne perfect afgezet voor de sprint. Het team verdient een groot compliment”, aldus Blijlevens.

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten blijft in het bezit van de roze leiderstrui. De Giro Rosa duurt tot en met zaterdag.