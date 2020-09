Wielrenner Bernal ontbreekt in Colombiaanse WK-selectie

Egan Bernal is niet geselecteerd voor het WK wielrennen, dat van 24 tot 27 september in het Italiaanse Imola plaatsvindt. De kopman van de Ineos-ploeg staat niet op de lijst die dinsdag is vrijgegeven door de Colombiaanse wielerbond. De bond geeft geen verklaring voor de beslissing.

Bernal is bezig aan een teleurstellend optreden in de Tour de France. Hij staat op de zestiende plaats, op ruim 19 minuten achterstand van leider Primoz Roglic.

Rigoberto Urán en Miguel Ángel López, derde en vierde in het algemeen klassement van de Tour, staan wel op de lijst van de Colombiaanse bond. Ook nummer tien Nairo Quintana doet mee in Imola, evenals Sergio Higuita, Daniel Martínez, Harold Tejada, Esteban Chaves en Sergio Henao.